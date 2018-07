Oldtimertreffen bei FUZO-Jubiläum

Solch ein Ursus ist natürlich ein extremes Schmankerl: Einzylinder-Diesel mit über 10 Litern Hubraum und 45PS.

Habe so ein Gerät bei einem Oldietreff in Innsbruck kennengelernt, da schepperten alle Fensterscheiben bei der Runde durch die Altstadt und man konnte am Rauch am Himmel abschätzen, wo sich das Gefährt gerade befand, wenn der direkte Sichtkontakt abriss.