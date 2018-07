Offenes Kulturhaus für fünf Tage unter dem Motto "Wir entwickeln eine Zirkusshow" in Kinderhand

VÖCKLABRUCK. "Manage frei für den Zirkus der Kinder", hieß es erstmalig in der Vorwoche im Offenen Kulturhaus (OKH). Fünf Tage lang setzten 35 Kinder ihre eigene Vorstellung einer Zirkusshow in die Tat um.

Die 35 Zirkuskinder mit den Workshop-Leiterinnen Tina Vorwahlner und Petra Wimmer Bild: OÖN/Elke Holzmann-Riedler

Ob vor oder hinter der Bühne: Jedes Kind wählte seine ganz individuelle Rolle und Aufgabe. So war von Schlangenbeschwörern, Gewichthebern bis hin zu einem Seehund alles dabei. Auch Kostüme und Requisiten wurden selbst ausgedacht und gebastelt. Sogar die Programmdirektion, die Eintrittskarten oder die Musik- und Lichttechnik wurde in die Hände der Kinder gelegt. Am Freitag war es dann so weit: Die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren stellten sich dem Lampenfieber und präsentierten dem begeisterten Publikum ihre selbst entwickelten Darbietungen. Mit tosendem Applaus endete so eine zauberhafte Woche. Für alle, die eine Neuauflage im kommenden Jahr nicht erwarten können, gibt es im Herbst noch freie Plätze für die "Kekademy": Die "Kinder erleben Kultur-Gruppe" des OKH lädt von 3. bis 5. September mit zahlreichen Workshops in die Welt der Forschung ein. Weitere Infos: www.okh.or.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema