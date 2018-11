Österreichische Abschottungspolitik bringt Gastronomen in die Bredouille

GMUNDEN, SANKT WOLFGANG. Arbeitskräftemangel: Der Gastronomie und Hotellerie im Salzkammergut fehlen 150 Mitarbeiter, dennoch dürfen nur 15 Saisonarbeiter aus Drittstaaten beschäftigt werden.

Die Branche sucht vor Beginn der Wintersaison händeringend nach Mitarbeitern. Bild: Weihbold

Die Gastronomie leidet enorm unter Personalmangel. Weil Mitarbeiter am heimischen Arbeitsmarkt kaum noch zu bekommen sind, beschäftigen viele Gastronomen Menschen aus anderen EU-Ländern. Doch auch hier wurden längst Grenzen erreicht. Deshalb sind viele Wirte auf Mitarbeiter aus Drittstaaten wie Bosnien oder Serbien angewiesen. Die Bundesregierung setzt dabei jedoch enge Grenzen durch Kontingente. Im kommenden Winter werden Oberösterreich 35 Personen aus Drittstaaten zugestanden – bei rund 1500 offenen Stellen.

"Hohn für die Branche"

Der Bezirk Gmunden bekommt als Tourismushochburg mit 15 Arbeitskräften zwar den größten Anteil, doch das reicht bei weitem nicht. Wirtschaftsvertreter üben deshalb heftige Kritik an der Haltung der Regierung. Als "Hohn für die gesamte Branche" bezeichnet Wirtschaftskammer-Bezirksleiter Robert Oberfrank die restriktive Politik. "Nachdem erfolgreich integrierte Asylwerber-Lehrlinge vor der Abschiebung stehen, ist das der nächste Schlag ins Gesicht der Unternehmer."

Eine der vielen Betroffenen ist Eva Kusy, die in St. Wolfgang die Pizzeria Mirabella betreibt. "Bei uns arbeite in den vergangenen Saisonen eine Hilfsköchin aus Bosnien", sagt sie. "Wir haben sie angelernt und ich schätze ihre Leistungen – weiß aber nicht, ob sie in diesem Advent wieder bei mir arbeiten darf, weil das Kontingent so eng begrenzt wurde."

Dazu kommen weitere Schikanen von der Bundesregierung: So müssen Arbeitskräfte aus Drittstaaten nach einer erfolgreichen Bewerbung vor Ort noch einmal zurück in ihr Heimatland reisen, nur um sich dort einen Stempel bei der österreichischen Botschaft zu holen.

Pizzeria-Betreiberin Kusy wird heuer erst kurz vor Saisonbeginn erfahren, ob ihre bosnische Hilfsköchin wieder bei ihr arbeiten darf. "Falls nicht, müssen wir den Restaurantbetrieb in dieser Saison einschränken", sagt sie.

Aus ihrem Frust macht Kusy keinen Hehl. "Wir Gastronomen möchten uns einfach nur auf unsere Arbeit konzentrieren und für unsere Gäste da sein", sagt sie. "Aber der Gesetzgeber wirft uns laufend Prügel vor die Füße. Zuerst quält man uns mit Verordnungen und bürokratischen Zusatzaufgaben. Jetzt verhindert die Politik, dass wir Arbeitskräfte bekommen. Das ist aber nicht nur ein Schaden für uns Unternehmer. Das ist ein Schaden für das gesamte Salzkammergut."

