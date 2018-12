"Öffentliche Institutionen treiben die Privatisierung des Seeufers voran"

WEYREGG AM ATTERSEE. Kritik an einem Bauprojekt der Bundesforste am Ufer des Attersees reißt nicht ab.

Das Bundesforstebad in Weyregg wird größer, verliert aber ein Stück Uferlinie. Bild: ebra

Die Diskussion um die Verbauung eines Teils des Bundesforstebadeplatzes in Weyregg reißt nicht ab. Wie die OÖN in der Vorwoche berichteten, kommt es am Ufer des Attersees zu einem Abtausch: Die Bundesforste (ÖBf) schleifen das verfallene und abgesperrte Jagdhaus mitten auf dem Badeplatz und vergrößern die Erholungsfläche damit von 4500 auf 7200 Quadratmeter. Im Gegenzug errichten sie auf einem 17 Meter breiten Randstreifen des Areals ein Gebäude mit der gleichen Kubatur wie das Jagdhaus. In Form zweier Ferienappartements wird das Gebäude in Zukunft touristisch verwertet. Die entsprechende Uferlinie wird für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sein.

"Privattersee" statt Attersee

"In Summe wird mehr öffentliche, kostenlos zugängliche Badefläche zur Verfügung stehen als bisher", teilen die ÖBf mit. "Im Zuge der Neugestaltung ersetzen wir auch die alten, desolaten Sanitäranlagen durch moderne und errichten einen Kiosk mit Terrasse."

Die Kritiker stellt das aber nicht zufrieden. Sie weisen darauf hin, dass ein weiteres Stück öffentlicher Seezugang verlorengeht. Nicht umsonst werde der Attersee bereits "Privattersee" genannt, sagt Christoph Staufer, der gemeinsam mit anderen Kritikern auf Facebook gegen das Projekt mobil macht. "Das eigentlich Verrückte daran ist, dass hier nicht die privaten, sondern öffentliche Institutionen – die Bundesforste und die Gemeinde Weyregg – die Privatisierung vorantreiben", so Staufer. Dabei werfe der Attersee durch Bojen- und Stegvermietung sowie durch die Vergabe von Nutzungsrechten ohnehin schon Millionen für die Bundesforste ab. Selbst der Badeplatz erwirtschafte einen Gewinn für sie.

Die örtlichen Politiker hingegen sehen die Chancen, die mit dem Projekt verbunden sind. Aus ihrer Sicht profitiert die Öffentlichkeit vom Abtausch. "Das Bundesforstebad wird nicht nur größer, sondern auch attraktiver", sagt SP-Bürgermeister Klaus Gerzer.

