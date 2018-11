ÖBB planen einen echten Stundentakt im Salzkammergut

Ich bin sehr skeptisch, dass diese Maßnahme wirklich mehr Vorteile als Nachteile bringt.

Gründe:

An unterschiedlichen Bahnhöfen stehen bleiben, machte Sinn für die an der Strecke wohnenden Menschen. Kleine Haltestellen werden nicht mehr bedient werden, womit der öffentliche Verkehr für die Einwohner dort an Attraktivität verliert.

Ob die Menschen im Salzkammergut an noch mehr Touristen Interesse haben, ist sehr fraglich. Und für diese braucht es eher keinen Stundentakt. Der nützt eher Pendlern, die nur dann einsteigen, wenn in ihrer Nähe eine Haltestelle ist und genügend Parkplätze ebenda.

Die Automatisierung entlang der Bahnstrecke hat auch Nachteile! Bei Verspätungen gibt es keine mitdenkenden Fahrdienstleiter, die den Lenker des Anschlussbuses informieren, dass Fahrgäste den Anschluss erreichen müssen, um den Tagesausflug auch wie geplant machen zu können. Wichtig in diesem Gebiet, z.B. nach Gosau!

Zentrale Ideen sind nicht immer auch umsetzbar und vor allem sinnvoll.