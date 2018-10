Nomaden auf dem Sattel: Liene und Bastien passieren das Salzkammergut

GMUNDEN, BAD ISCHL. Das lettisch-französische Paar durchstreift seit Jahren unseren Kontinent auf dem Fahrrad.

Liene Fimbauere und Bastien bei ihrem Zwischenstopp am Gmundner Rathausplatz Bild: ebra

Vor sieben Jahren verlor der heute 34-jährige Franzose Bastien, der nur mit seinem Vornamen genannt werden will, seinen Arbeitsplatz in einem Architekturbüro. Er betrachtete das als eine Chance und machte sich auf, die Welt zu entdecken. Zuerst per Anhalter, bald aber mit dem Fahrrad. Mittlerweile hat er 39 Länder durchreist und 43.000 Kilometer im Sattel hinter sich gebracht.

Vor einem Jahr lernte er in Lettland Liene Fimbauere kennen. Die 29-jährige Lehrerin und ehemalige Olympiateilnehmerin (Slalom, Platz 49) sehnte sich ebenfalls nach einer Auszeit und schloss sich dem Franzosen spontan an.

"Wir sind auf unsere Art reich"

Die beiden bezeichnen sich selbst als Nomaden. Sie haben kaum Geld, schlagen ihr Zelt dort auf, wo man sie lässt, freuen sich über Essenseinladungen und nette Begegnungen. Ihr einziger Luxus ist eine Krankenversicherung. Als arm würden sich Liene und Bastien aber trotzdem nicht bezeichnen. "Wir suchten die größtmögliche Freiheit und sind auf unsere Art reiche Menschen", sagt der Franzose.

Das Paar kurbelt jeden Tag 50 bis 80 Kilometer und steckt sich seine Ziele nur grob. Vergangene Woche erreichten sie von der Slowakei aus kommend Österreich und damit ein Land, das auf ihrer Liste noch fehlte. Die Donau und die Traun entlang fuhren sie Donnerstag bis Gmunden und durchstreiften am Wochenende das Salzkammergut. Von hier aus fahren sie jetzt weiter nach Westen in die Schweiz. "Wir möchten die Alpen vor dem Wintereinbruch überqueren und die kalten Monate in Italien und Griechenland verbringen", sagt Bastien.

Der Abenteurer besitzt kein Mobiltelefon und ruft nur selten seine Familie in Frankreich an. "Am Anfang war es schwierig für meine Eltern, aber inzwischen verstehen sie mich", sagt er.

Wie lange die beiden ihre Reise noch fortsetzen, wissen sie nicht. Leicht aufzuhalten sind sie jedenfalls nicht. Der Franzose lag nach einem Unfall bereits im Koma, im vergangenen Winter zog er sich in bitterkalten Nächten 39 Grad Fieber zu. Danach stieg er trotzdem immer wieder aufs Fahrrad.

Bastien schreibt einen Blog auf www.no.mads.land.free.fr

