Nächtliche Gleisarbeiten im Oktober: ÖBB ersuchen dafür um Verständnis

SALZKAMMERGUT. Auch in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck ist Stopfmaschine unterwegs.

Gleisstopfmaschine Bild: ÖBB/Hämmerle

Seit dem Wochenende sind die Österreichischen Bundesbahnen mit Schienenstopfarbeiten in Oberösterreich beschäftigt. Die Gleisstopfmaschine bearbeitet das Schotterbett und stabilisiert die richtige Lage der Gleise. Der Start der Arbeiten, die bis 30. Oktober dauern, war vergangenes Wochenende in Bad Ischl, seit gestern ist das Gerät unter anderem in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden unterwegs.

"Die Arbeiten des Schienenschleifzuges finden, aufgrund des dichten Bahnverkehrs und um den Zugverkehr im Sinne der Reisenden so wenig wie möglich zu beeinflussen, zwischen 20 und 6 Uhr statt", sagt ÖBB-Sprecher Karl Leitner. Man ersuche um Verständnis, dass Lärmentwicklungen nicht gänzlich vermieden werden könnten, so Leitner. Die Gleisstopfmaschine komme zum Einsatz, um die Qualität und Sicherheit der Schieneninfrastruktur zu erhalten. Zugleich komme es durch die Arbeiten zu einem ruhigeren Lauf der Züge. Leitner: "Die Gleisstopfmaschine hebt das Gleis – Schienen und Schwellen – auf, verdichtet den Schotter darunter und planiert und profiliert den Gleisschotter. Im Anschluss wird das Gleis von der Maschine wieder millimetergenau vermessen aufgesetzt."

Konkret finden die Arbeiten an folgenden Orten zu folgenden Zeiten statt: Pinsdorf/Ohlsdorf 10./11. Oktober; Altmünster 16./17. Oktober; Attnang-Puchheim 10./11. Oktober; Vöcklamarkt/Frankenmarkt 15./18./20. Oktober; Ottnang am Hausruck 29. Oktober.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema