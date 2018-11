Nach Perchtenlauf: Unbekannte zogen Spur der Verwüstung durch Unterach

UNTERACH AM ATTERSEE. In der Nacht auf Sonntag kam es in der Gemeinde Unterach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) zu einer Reihe von teils schweren Sachbeschädigungen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Vorabend hatte im Ort ein großer Perchtenlauf stattgefunden. Rund 400 Perchten aus Österreich und Deutschland waren am Samstag in Unterach am Attersee zusammengekommen, 700 Besucher ließen sich das Spektakel nicht entgehen. "Bei der Veranstaltung selbst und auch bei der anschließenden After-Show-Party in einem großen Festzelt gab es keinerlei Beanstandungen", so die Polizei.

Es muss zwischen zwei und sieben Uhr früh gewesen sein, als die Randalierer eine Spur der Verwüstung durch den ganzen Ort zogen. So wurden etwa 20 Schneestangen abgebrochen, ein Kanister Diesel verschüttet und ein Zaun sowie eine mobile Toilette umgetreten und beschädigt.

Polizei bittet um Hinweise

Auch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer brachten die Täter in Gefahr, indem sie auf einer Baustelle einen Kleinbagger starteten und dessen Baggerschaufel so drehten, dass diese die Gemeindestraße blockierte. Nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer gegen eine Straßenlaterne und eine Hecke krachte, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter.

Die Polizei ermittelt nun in alle Richtungen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, möge sich bitte unter der Telefonnummer 059 133 4177 an die Polizeiinspektion Unterach am Attersee wenden, so die Landespolizeidirektion am Sonntagabend in einer Aussendung.

