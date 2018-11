Nach 65 Jahren Rückzug aus Steinbacher Kirchenchor

STEINBACH AM ATTERSEE. Anna Santer begann als 16-Jährige ihre Sangeskarriere, die sie nun aus gesundheitlichen Gründen beendet.

Anna Santer (81) Bild: privat

Aus gesundheitlichen Gründen muss Anna Santer (81) ihre aktive Mitgliedschaft beim Kirchenchor Steinbach, dem sie seit 65 Jahren angehört, zurücklegen. Hinter der "Tante Anni", wie sie im ganzen Ort genannt wird, liegt eine beeindruckende Laufbahn: 1953 begann sie als 16-Jährige beim Kirchenchor, und es waren nur ganz wenige Veranstaltungen, die sie in den vergangenen Jahrzehnten nicht mit ihrer Stimme verschönert hat.

"Für den Kirchenchor ist und bleibt sie ein sehr großes Vorbild, vor allem was ihre Stimme, Probendisziplin und ihren Humor anbelangt", sagt der Steinbacher Diakon Gottfried Zopf. Ihr musikalisches Erbe im Chor scheint gesichert, da sie die Begeisterung für die Musik an ihre Verwandtschaft weitergeben konnte. So ist etwa ihr Neffe Josef Zopf Leiter des Klangkörpers. Am Sonntag wird Anna Santer bei der um 9 Uhr beginnenden Festmesse für ihre jahrzehntelange Tätigkeit und ihre Verdienste um den Kirchenchor gebührend geehrt. Anschließend findet der 11. Andreaskirtag mit zahlreichen lokalen Handwerkern und Ausstellern statt. Bereits am Samstag veranstaltet die Katholische Frauenbewegung ihren Adventkranzmarkt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema