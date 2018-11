Nach 33 Jahren bekommt die Seilbahn auf den Feuerkogel neue Kabinen

EBENSEE. Jetzt ist der Feuerkogel fit für die Zukunft: Wenige Tage vor dem Beginn der Skisaison wurden die beiden alten, abgenutzten Kabinen für 1,3 Millionen Euro durch neue ersetzt.

Die 91 Jahre alte Feuerkogelseilbahn hat eine bewegte Geschichte hinter sich. 1963 verübten italienische Rechtsextreme ein Sprengstoffattentat auf die Pendelbahn. 1968 war sie Kulisse des Thrillers "Agenten sterben einsam" mit Clint Eastwood und Richard Burton in den Hauptrollen.

Jetzt beginnt eine neue Ära für die Pendelseilbahn: In den vergangenen Tagen wurden die beiden 33 Jahre alten Kabinen durch neue ersetzt. Sie entstanden für 1,3 Millionen Euro beim Unternehmen Carvatech in Oberweis und damit in unmittelbarer Nachbarschaft.

Insgesamt hat die OÖ Seilbahnholding in den vergangenen Jahren 29 Millionen Euro in den Feuerkogel investiert. Neben neuen Liften und Pisten gibt es jetzt Beschneiungsanlagen, neue Pistengeräte und renovierte Seilbahnstationen. Auch eine Versorgungsstraße auf den Berg wurde errichtet. Während noch vor wenigen Jahren manche dem Skigebiet Feuerkogel keine Zukunft mehr gaben, ist die Infrastruktur jetzt zukunftsfit. "Die Konzession für die Seilbahn läuft noch bis zum Jahr 2023", sagt Alfred Bruckschlögl, Geschäftsführer der OÖ Seilbahnholding. "Die Investitionen, die wir jetzt tätigten, dienen aber schon dazu, die Betriebsgenehmigung zu verlängern. Wir haben hier in die Zukunft investiert."

Wenn an gut frequentierten Tagen bis zu 1500 Besucher auf dem Berg sind, bleibt die Seilbahn jedoch auch künftig ein Flaschenhals, was die Transportkapazität betrifft. "Ich hätte gerne in größere Gondeln für mehr Passagiere investiert", sagt Bruckschlögl. "Aber das ließ die Statik der Stützen nicht zu." Immerhin sei dank Umbaumaßnahmen in den Stationsgebäuden die Wartezeit jetzt deutlich angenehmer zu verbringen als früher.

Den beiden 33 Jahre alten Kabinen weint indessen kaum jemand nach. Weil sie vor dem Bau der Versorgungsstraße jahrzehntelang das einzige Transportmittel waren (auch für Baumaterial), sind sie ziemlich ramponiert und abgenutzt. "Wir werden sie aber auf keinen Fall hergeben, sie bleiben in Ebensee", sagt Bruckschlögl. "Ich möchte die alten Gondeln für Werbezwecke aufstellen. Eine kommt ins Tal und die andere auf den Berg."

1 Kommentar il-capone (4720) 20.11.2018 05:19 Uhr > Wenn an gut frequentierten Tagen bis zu 1500 Besucher auf dem Berg sind, bleibt die Seilbahn jedoch auch künftig ein Flaschenhals ... <



Sehr gut, damit die Hochfläche nicht zu sehr von den Prolos überrannt wird. Gewisse Ecken sind jetzt schon ein Saustall ... Antwort schreiben

