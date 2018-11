Motorrad-Brüderpaar Kofler bog in Saison-Zielgerade ein

ATTNANG-PUCHHEIM. Einen tollen Saisonabschluss schaffte Max Kofler beim WM-Finale der Junioren in der Motorradklasse Moto3 in Valencia (Spanien).

WM-Gesamt-25.: Max Kofler Bild: OÖN

Der 18-Jährige aus Attnang-Puchheim landete zweimal in den Punkterängen und beendete seine erste WM-Saison auf Gesamtplatz 25. Sein jüngerer Bruder Andreas zeigte eine eindrucksvolle Aufholjagd von Startplatz 31 und lag zwischenzeitlich im European Talent Cup schon in den Punkterängen, konnte aber im Finale des aufgrund einer roten Flagge zweigeteilten Rennens nicht mehr zulegen.

"Genau so habe ich mir das Finale vorgestellt", jubelte Max Kofler nach seinen beiden Läufen. "Das war der perfekte Abschluss der Saison, und ich gehe sehr zufrieden in die Winterpause." Schon im ersten Bewerb zeigte er einen guten Start und kämpfte lange in der ersten Verfolgergruppe, nachdem sich die Spitzenfahrer in der Junioren-WM früh lösen konnten. In der Schlussrunde arbeitete er sich noch von Platz 12 auf 10 vor – sein erstes Top-10-Ergebnis in der Serie, nachdem er im Vorjahr in der Italienischen Moto3-Meisterschaft fuhr: "Leider war am Ende der Reifen ziemlich fertig, aber vom Start weg hat alles super gepasst." Im zweiten Rennen fuhr Max auf den 12. Rang

Nicht ganz ohne Probleme verliefen die Freitagstrainings für seinen jüngeren Bruder Andreas. Ein Sturz und ein verregnetes Training waren nicht hilfreich bei der Arbeit am Set-up. Im Rennen am Sonntag arbeitete er sich in die Nähe der Top 20. Zur Rennhälfte führte dann allerdings der Sturz eines Kontrahenten zum Abbruch. Nach einer Pause wurde der Lauf neu gestartet, Andreas lag zu diesem Zeitpunkt schon auf Platz 15: "Leider hat mir die Unterbrechung völlig den Flow genommen. Danach habe ich die Reifen nicht mehr wirklich auf Temperatur gebracht und ich bin zurückgefallen", so Andreas Kofler, der sein Saisonfinale auf Rang 24 beendete. (gs)

