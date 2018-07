Mondseer Kicker steuern Top drei der Landesliga an

FUSSBALL. Union-Fußballer setzen auf tolle Infrastruktur mit Kunstrasenplatz und Flutlicht sowie junge, hungrige Spieler.

Fußballsport als ständige Weiterentwicklung. Christoph Mamoser (l.) und Franz Rindberger Bild: OÖN/Blaichinger

Christoph Mamoser und Franz Rindberger gelten als kongeniales Trainerteam in der Landesliga West, Oberösterreichs zweithöchster Fußball-Liga. Cheftrainer Mamoser und sein Co Rindberger (beide bereits die vierte bzw. sechste Saison im Amt) sind die Architekten der neuen Union Mondsee mit einer Philosophie, die da lautet: junge und hungrige Spieler statt alter Stars. Dass die Union heuer einige Stützen verlassen haben, sollte die Spielstärke der Mannschaft nicht schmälern. So tätigte man mit dem Oberwanger Daniel Lettner (zuletzt Vöcklamarkt) auch einen von mehreren Neuzugängen aus der Region.

Co-Trainer Rindberger erwartet Mondsee, Schwanenstadt und Friedburg am Ende der Saison unter den ersten drei, "aber eventuell auch den einen oder anderen, den wir derzeit nicht auf dem Zettel haben". Laut Christoph Mamoser hat auch der Landescup einen besonderen Reiz. Immerhin schaffte man es in der vergangenen Saison bis ins Viertelfinale (in der ersten Runde feierten die Mondseer am Samstag ein 1:0 über Steyrermühl). Und neben der Attraktion einer Teilnahme am ÖFB-Cup für den OÖ-Cupsieger sei es "sehr lehrreich, gegen Mannschaften aus höheren Ligen zu spielen und diese nach Möglichkeit zu ärgern", sagt Mamoser.

Infrastruktur Basis für Erfolg

Vom Titel wollen die beiden Mondseer Trainer nicht reden, lieber sprechen sie von ständiger fußballerischer Weiterentwicklung. Und dafür gibt es für die Mondseeland-Kicker mit drei Rasenplätzen, einem Kunstrasenplatz und einem Hauptspielfeld mit Flutlicht ein Angebot, das alle Stückeln spielt. Ab Herbst soll auch ein eigenes Talenteförderungsprogramm starten, um junge Spieler noch gezielter an die Kampfmannschaft heranzuführen. Es ist also alles angerichtet für die neue Saison, die den Mondseer Fußballfreunden wieder viel Freude bereiten sollte. Zum Auftakt der neuen Spielsaison im August haben die Mondseer allerdings mit einem Auswärtsmatch bei einem Liga-Aufsteiger alles andere als ein gutes Los gezogen.

