Modellflieger-Akku in Keller explodiert

OHLSDORF. In der im Keller eingerichteten Werkstatt eines Einfamilienhauses im Ohlsdorfer Ortsteil Kleinreith explodierte gestern gegen 4.05 Uhr Früh ein Akku für Modellflieger, den der Hauseigentümer über Nacht geladen hatte.

Die Ehefrau hörte den Knall der Explosion und weckte daraufhin ihren Mann sowie die beiden Kinder. Ein Eindringen in die Werkstatt war dem Hausbesitzer aufgrund der extremen Verrußung nicht möglich, daher setzte er einen Notruf ab. Zwei Atemschutztrupps der Freiwilligen Feuerwehr Ohlsdorf hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Zur Unterstützung waren auch die FF Aurachkirchen, die Betriebsfeuerwehr Steyrermühl mit dem Atemschutzfahrzeug und das Rote Kreuz im Einsatz. Durch den Brand wurde niemand verletzt. In der Werkstatt und in zwei danebenliegenden Räumen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

