Mit dem Gmundner Lichterfest naht der Höhepunkt des Traunsee-Sommers

GMUNDEN. Die OÖNachrichten präsentieren vor dem Rathaus wieder ein eigenes Bühnenprogramm.

Das Klangfeuerwerk kommt wieder vom Gmundner Pyrotechniker Sigi Grabner. Bild: Spitzbart

Am Traunsee findet am Samstag mit dem Gmundner Lichterfest der Höhepunkt des Sommers statt. Zehntausende Besucher werden am Seeufer erwartet, und wie immer laden auch die OÖNachrichten mit einem eigenen Bühnenprogramm ein.

Höhepunkt ist das große Klangfeuerwerk ab 22.30 Uhr. Sigi Grabner, Chef der Traunsee-Fireworks, und sein Team bereiten das 20-minütige Spektakel mit besonderer Hingabe vor. "Gmunden ist schließlich mein Heimatort", sagt der Pyrotechniker. "Dieser Auftrag ehrt mich und motiviert mich gleichzeitig, etwas außergewöhnlich Schönes zu präsentieren." Auf der BTV-Hauptbühne auf dem Rathausplatz begeistert von 17 bis 19 Uhr das Showprogramm von OÖNachrichten, Tips und BTV: Rocky Roman, der Haubenkoch, kredenzt eine musikalisch-kulinarische Interpretation der "letzten Männerdomäne" – des Grillens. Ab 19 Uhr bis 1 Uhr rockt die Coverband "Egon 7" vor dem Rathaus.

Weitere Bühnen bieten für jeden Musikgeschmack etwas: Im Franz-Josef-Park tritt von 17.30 bis 20.30 Uhr die "Krauhölz’l Musi" aus Ohlsdorf auf. Danach spielen bis 1 Uhr die "Chili Chicks".

Auf der Life-Radio-Jugendbühne an der Esplanade begeistert von 17 bis 19 Uhr Folk-Sängerin Inga Lynch, im Anschluss von 19 bis 21 Uhr hört man Alternative-Gitarren-Rock des Trios "Mer de Trois". Von 21 bis 1 Uhr rockt ein Life-Radio-DJ den Jugendcorner.

Am Schubertplatz darf man sich auf ein Mini-Pflasterspektakel freuen, choreografiert als "Der Schatz der Piraten". Das Stück wird von der Gmundner MUHFIT-Kinder- und Jugendzirkus-Gruppe mit ausgewählten Erwachsenen aufgeführt. Die Artisten bauen Künste wie Jonglage, Balancekugeln, Einrad- und Hocheinrad in die spielerische Handlung ein.

