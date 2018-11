Meisttätowierter Mensch der Welt zu Gast in Ischl

BAD ISCHL. Lucky Diamond Rich kommt zur Wildstyle & Tattoo Messe am 10 und 11. November ins Salzkammergut.

Lucky Diamond Rich und Jochen Auer hoffen auf viele Besucher bei der Wildstyle & Tattoo Messe in Bad Ischl. Bild: Chris Tresper

"Meine Tattoos verändern sich je nachdem, wie sich mein Leben verändert", sagt der am meisten tätowierte Mensch der Welt, Lucky Diamond Rich im Gespräch mit den OÖNachrichten. Die Haut des gebürtigen Neuseeländers ist zu 100 Prozent tätowiert, seine Motive wechselt er immer wieder. Seine Show- und Tätowierkünste können am Wochenende bei der Wildstyle & Tattoo Messe bewundert werden, die am 10. und 11. November erstmals bei freiem Eintritt im House of Wildstyle stattfindet.

Sein erstes Tattoo ließ sich Rich im Alter von 16 Jahren stechen. Es war eine Jonglierkeule auf der Hüfte. Von da an sammelte er Tattoos von überall auf der Welt und transformierte sich immer wieder neu.

Woher kommt überhaupt seine Faszination für Tätowierungen? "Ich hatte nie ein Haus, in dem ich Bilder aufhängen konnte. Mit den Tätowierungen kommen Kunst und Haut zusammen, woraus dann eine besondere Magie entsteht", sagt Lucky Rich. Jedes Tattoo repräsentiere einen Teil seiner Persönlichkeit, ein Ereignis in seinem Leben. Aber auch der Humor sei ihm wichtig, wie sein jüngstes Tattoo beweist: Zwei süße Raupen über den Augen anstatt der Brauen.

Die Wildstyle & Tattoo Messe trägt diesmal das Motto "Jahrmarkt der Freaks" und hält mehrere Highlights für die Besucher bereit. "Ganz oben steht natürlich Lucky Diamond Rich, bisher unangefochtener Rekordhalter in Sachen Tattoos", sagt Messeerfinder Jochen Auer, der von seiner Heimat Bad Ischl aus diese Veranstaltung durch die europäische Welt geschickt hat. Lucky Diamond Rich werde unter anderem mit laufenden Kettensägen und einem Apfel jonglieren, und dann am Ende hoffentlich den Apfel essen "und nicht die Kettensäge", lacht Lucky Rich.

Auch das Jonglieren mit Fackeln auf einem Einrad und das Schlucken von Schwertern stehe auf seinem Programm. Besucher können aber nicht nur seine Show sehen, sondern sich auch von ihm tätowieren lassen. "Künstler zu sein ist für mich Teil einer Gabe", sagt der 47-Jährige. Erstmals werde auch "The Globe of Speed" zu sehen sein, eine Motorrad Stunt Show aus Frankreich. Drei Motorradfahrer befinden sich dabei in einer Kugel mit nur vier Metern Durchmesser und fahren waghalsige Stunts.

Wieder dabei sind auch Katrina die Schlangenfrau oder "The Lord Insanity", welcher als der verrückteste Freak Europas gelte. Für das 25-jährige Jubiläum im kommenden Jahr gibt es auch schon Pläne, wie Veranstalter Jochen Auer verrät. Er wolle ein "Wildstyle Festival" veranstalten, welches das ursprüngliche Konzept der Tattoo-Messe mit einem Open-Air-Musikfestival verbinde. Wo und wann dies stattfinden wird, wollte Auer jedoch noch nicht preisgeben.

Wildstyle & Tattoo Messe 10. November (12 bis 24 Uhr) und 11. November (12 bis 20 Uhr) in Bad Ischl, www.wildstyle.at

Infos zur Messe

Ins Leben gerufen wurde die Wildstyle & Tattoo Messe 1995 von Jochen Auer, der diese bis heute auf vier Säulen aufbaut: Tätowierer und Messestände auf der einen, Shows und Stargäste auf der anderen Seite. Verändert hat sich allerdings die Klientel: Früher seien 90 Prozent der Besucher neugierige Untätowierte gewesen, jetzt sei es genau umgekehrt. Für das Wochenende erwartet sich Auer in seiner Heimatstadt viele Besucher.

