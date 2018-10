Lisa Kolb zum dritten Mal bei EM-Quali-Eliterunde

VÖCKLABRUCK. Fußball: Vöcklabrucker Nachwuchstalent glänzte auch bei ihrem Einstand im U19-Nationaltrikot.

Lisa Kolb in Aktion Bild: Facebook

Mit dem vorgestrigen 3:0 gegen Russland, dem davor gefeierten 3:1-Sieg gegen Lettland und dem 8:0 zum Auftakt gegen Montenegro sicherte sich die weibliche ÖFB-U19-Auswahl in der ersten Runde der EM-Qualifikation überlegen den Gruppensieg und damit den Aufstieg in die zweite Quali-Phase, die sogenannte Eliterunde, die im kommenden Frühjahr ausgespielt wird. Dabei werden die sieben Teilnehmer für die im Juli 2019 stattfindende U19-EM-Endrunde neben Veranstalter Schottland ermittelt.

Bei ihrem ersten Antreten im U19-Trikot war die aus Vöcklabruck stammende Lisa Kolb gegen Montenegro mit ihren zwei Toren zum 4:0 und zum 6:0 erfolgreich und feierte somit einen gelungenen Einstand. Nachdem sie mit der U17-Nationalelf 2017 und 2018 jeweils die Eliterunde erreicht hatte, gelang ihr dies nun auch auf Anhieb mit dem U19-Team, weshalb die "Elevin" des Nationalen Zentrums in St. Pölten bereits das dritte Jahr in Folge – Verletzungsfreiheit vorausgesetzt – an der zweiten EM-Qualifikationsrunde teilnehmen wird.

Früher in erster Linie Goalgetterin, glänzt die Edeltechnikerin neuerdings mit idealen Torvorlagen für ihre Mitspielerinnen und wechselt sich regelmäßig ab der 60. Minute mit ihrer Teamkollegin Jelena Dordic ab, der vorgestern wenige Sekunden nach ihrer Einwechslung das 2:0 gegen Russland gelang.

