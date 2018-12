Lichterkette mit 250 Menschen

VÖCKLABRUCK. Trotz Eisregens folgten 250 Menschen dem Aufruf des Armutsnetzwerkes zur "Lichterkette für Kultur und Menschlichkeit" anlässlich 70 Jahre Menschenrechte .

Sternmarsch zum Stadtplatz Bild: Privat

"Wir sehen die Demokratie durch einen schleichenden Abbau von Menschenrechten, einer Umverteilung von unten nach oben und einer wachsenden Unkultur in Sprache und Verhalten in Gefahr", sagte Sprecher Bert Hurch-Idl.

In Vertretung ihrer Generaloberin sprach Sr. Theresa Hametner von den Franziskanerinnen am Stadtplatz: "Wir lehnen eine Politik ab, die die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert und den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft gefährdet."

