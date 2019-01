Lebensgefahr durch schneebedeckte Bäume in Gmunden

SALZKAMMERGUT. Schneechaos: Die Stadtgemeinde musste gestern Wanderwege und Skitrasse sperren.

In Hallstatt haben die Menschen alle Hände voll zu tun. Bild: Fruehauf

Dass es im Winter schneit, scheint vielen Zeitgenossen ein Kuriosum. Früher war’s auch so, derzeit gerade halt wieder. Im Salzkammergut geht derzeit verkehrsmäßig aktuell wenig bis gar nichts mehr. Beispiel aus der Bezirkshauptstadt: In Absprache mit den Österreichischen Bundesforsten hat die Stadtgemeinde Gmunden gestern ab 14 Uhr am Grünberg alle Wanderwege sowie die Skitrasse gesperrt. "Unter der gewaltigen Schneelast brechen laufend Bäume zusammen, sodass es lebensgefährlich wäre, durch den Wald zu gehen", heißt es vonseiten der Stadt. Von der Sperre betroffen seien insbesondere die Forstraße vom "Franzl im Holz" hinauf zum Baumwipfelpfad und der Wanderweg von der Seilbahn-Bergstation zum Laudachsee.

"Ich komme gerade vom Schneeschaufeln", berichtet hingegen ein Hallstätter, Jahrgang 1945. "Solche Winter haben wir früher öfters gehabt. Aber der Medienrummel ist übertrieben." Zum Verhungern und Verdursten werde es nicht, sagt der Mann. "Eigentlich ist es in Hallstatt heute mal richtig schön. Verschneit und ruhig, wenige Leute auf der Straße, und man trifft wieder einmal Einheimische und kann zum Plaudern stehen bleiben."

Die B145 zwischen Ebensee und Bad Ischl-Mitterweißenbach bleibt gesperrt. Die ÖBB-Strecke von Ebensee ins innere Salzkammergut wird heute frühestens ab 8.30 Uhr wegen Lawinensprengarbeiten für rund drei bis vier Stunden unterbrochen. Zwischen Ebensee und Gmunden bleiben sowohl die B145 als auch die ÖBB-Linie geöffnet.

Viele helfen sich mit Fräsen.

Schneeräumung auf einem Dach in Ebensee.

Voller Einsatz auch bei den ÖBB.

Einzelne tapfere Radfahrer trotzen den Schneemassen.

Unfall in Lindach

Die Lawinenkommission in Ebensee tagt regelmäßig.

Zugeschneit: Auf den Autobesitzer wartet Arbeit.

Der Winterdienst ist derzeit praktisch rund um die Uhr im Einsatz.

(Bilder: Hörm. (4), FF, ÖBB, Leitner, Gde. Ebens)

