Landesmeister! Kirchhamer Judoka zeigten ganz groß auf

KIRCHHAM. Klarer 18:4-Auswärtssieg in Reichraming brachte den Titel ein

Der Kirchhamer Alexander Pilz (in Blau) beim Ippon-Wurf nach gerade einmal fünf Sekunden Kampfzeit Bild: Ketter

Mit einem gesunden Maß an Anspannung und voll motiviert ging es für die Landesliga-Judoka der Union Kirchham zum letzten und entscheidenden Kampf nach Reichraming: Das Team hatte es selbst in der Hand, sich nach einer tollen Saison mit dem Landesmeistertitel zu belohnen. Alles, was es dazu brauchte, war ein Sieg. Und der gelang.

Bereits in den ersten Kämpfen zeigten die Kirchhamer ihr Können und enormen Siegeswillen. Den Auftakt machte Alexander Pilz, der seinen Gegner nach nur fünf Sekunden (!) mit Ippon auf die Matte legte. Danach waren die Kirchhamer nicht mehr zu bremsen und demoralisierten die Reichraminger in der ersten Hälfte mit einem 10:1-Pausenstand. "Ab diesem Zeitpunkt war uns der Meistertitel nicht mehr zu nehmen", so Sportchef Max Hageneder. In der zweiten Hälfte ging es mit der gleichen Einstellung weiter. Das bedeutete am Ende den sensationell deutlichen 18:4-Auswärtstriumph.

"Die Stimmung durch unsere mitgereisten Kirchhamer Fans in der Halle war sensationell", berichtet Hageneder. Nach Kampfende wurden Meisterpokal und Medaillen durch den technischen Direktor des Landesjudoverbandes, Gerhard Öhlinger, überreicht. Dann ging es zum Feiern heim nach Kirchham. Hageneder: "Eine Wahnsinnsvorstellung unserer Mannschaft während der ganzen Saison, die darin endete, dass sie sich ungeschlagen zum Meister kürte. Tolle Leistung!"

