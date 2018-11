Kollision zweier Busse: Fahrer übersah abgestellten Bus

VÖCKLABRUCK. Bei dem Zusammenstoß wurden eine 31-Jährige und ihr kleiner Sohn verletzt.

Der Linienbus krachte am Busterminal in einen anderen wartenden Bus (Symbolfoto). Bild: laumat.at

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar kritikerix (784) 20.11.2018 17:31 Uhr ... schon krass von den OÖN - die geben einfach einen Bus der Welser Linien zu diesen Vorfall hinein; ... und beim nächsten Bericht über einen Sextäter werde ich dann das Bild eines Journalisten dazu posten und schreib auch klein darunter: Symbolfoto Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema

Mehr zum Thema

Ein Zusammenstoß zweier Busse ereignete sich am Nachmittag am Busterminal Mondsee. Der 50-jährige Lenker aus Salzburg kam mit einem Linienbus aus Unterach, zwei Fahrgäste - eine 31-jährige Vöcklabruckerin und ihr einjähriger Sohn - befanden sich an Board. Um Missverständnisse bei den wartenden Gästen zu vermeiden, wollte der Busfahrer den Anzeigebalken des Busses auf "Betriebsfahrt" ändern, während er in den Busterminal einrollte. Dabei übersah er einen bereits abgestellten Bus. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrgäste, die direkt hinter der Fahrerkabine saßen, gegen das Glas der Kabine geschleudert. Sie wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Salzburg gebracht.