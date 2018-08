Klimaanlage im Gastgarten: Statt drückender Hitze angenehme 26 Grad

RUTZENHAM. Alfons Baldinger von der Gasthausbrauerei hat die Heizung zur Klimaanlage umgebaut.

Dorothe und Alfons Baldinger in ihrem gekühlten Gastgarten: Angenehme Temperaturen statt drückender Hitze Bild: gh

Für Alfons Baldinger, Chef der Gasthausbrauerei "Zum Alfons", gilt es als Um und Auf, dass sich der Gast bei ihm wohlfühlt. Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Grenze im Gastgarten verging aber selbst eingefleischten Bierfans die Lust auf ein "kühles Blondes". Die Folge: "Die Gäste essen schnell und sind dann aber auch schnell dahin."

Gäste halten Hitze nicht aus

Die drückende Hitze am letzten Juli-Wochenende quälte seine Gäste besonders. "So kann’s nicht weitergehen, die Gäste halten die Hitze nicht mehr aus", sann der Wirt auf eine Lösung. Am Montag hatte er die Idee, die Heizung im Gastgarten auf Kühlung umzustellen. "Ich hab’ am Dienstag sofort angefangen", erzählt Baldinger beim Lokalaugenschein der OÖNachrichten.

Innerhalb eines Tages hat der Rutzenhamer die Technik selbst installiert. "Ich hab’ ja alles da gehabt – die Schläuche und ein altes Kühlaggregat."

Am Mittwoch startete Alfons Baldinger den Probebetrieb. "Dass das gleich so funktioniert, habe ich selbst nicht geglaubt", schildert er. Bürgermeister Anton Helmberger war Zeuge bei der Premiere der Klimaanlage im Gastgarten: "Bei knapp 36 Grad Außentemperaturen ein angenehmes Aufatmen in einem wohlergehenden Innenhof bei 26 Grad", stellte der Rutzenhamer Ortschef fest. Begeistert ist vor allem aber Alfons Baldinger selbst. "Die Betriebskosten sind vernachlässigbar gering", erklärt er. Die Anlage speist er aus der Überschussproduktion seiner eigenen Photovoltaik-Anlage (80 Kilowatt), somit ist der laufende Aufwand gering. Und wenn dann im Herbst wieder kalte Tage kommen? "Kein Problem", antwortet Alfons. "Die Anlage ist mit einem Handgriff wieder auf den Heizbetrieb umzustellen."

Dem Gastronomen gehen die Ideen für sein Gasthaus nicht aus, eine ist schon im Werden: Er bastelt gerade an einer Raucherhütte, die er vor seinem Lokal aufstellen will. Darin finden mehrere Raucher bequem Platz, in der Mitte stehen die Aschenbecher, ein Luftabzug bringt die Rauchschwaden über das Dach ins Freie. Musik, Licht und Befeuchtung sorgen für ein angenehmes Klima.

