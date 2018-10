Käse-Expertinnen belohnt

BAD ISCHL. Ischler Tourismusschülerinnen gewannen Silber.

Chenevier, Stelzhammer und Ausbilder Steinmaurer Bild: TS/Steinmaurer

Ein respektabler Erfolg gelang den beiden Vertreterinnen der Tourismusschulen Bad Ischl beim Bundesfinale 2018 der diplomierten Käsekenner in der Tourismusschule "Am Wilden Kaiser" in St. Johann/Tirol: Veronica Chenevier und Sarah Stelzhammer aus der 3-FSa-Klasse erreichten im gut besetzten Starterfeld die Silbermedaille. Bei den vier Teilprüfungen ("Know-how-Check", Praxis, Sensorik und LMS-Prüfung) konnten die beiden das in der Käsekenner-Ausbildung bei ihrem Ausbilder Michael Steinmaurer erlernte Wissen unter Beweis stellen. Zum Abschluss des Wettkampftages gab es ein abendliches Galadinner, tags darauf bei der Siegerehrung wurde die Silbermedaille an die jungen Käse-Expertinnen überreicht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema