KWG wurde als familienfreundlich ausgezeichnet

SCHWANENSTADT. Geschäftsführer Peter J. Zehetner: Klarer Vorteil im Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte.

Familienfreundlich: Zehetner (li.) Bild: privat

Kraftwerk Glatzing-Rüstorf (KWG) ist eines von drei Unternehmen im Bezirk Vöcklabruck, das als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet wurde. "Es ist für uns selbstverständlich, dass wir nicht nur an unsere Kunden und Mitarbeiter, sondern auch an deren Familien denken", erklärt Geschäftsführer Peter J. Zehetner, warum KWG an der Durchführung des Audits "berufundfamilie" teilgenommen hat.

Einige der familienfreundlichen Maßnahmen für die KWG-Mitarbeiter sind unter anderem eine bezahlte Familienzeit nach der Geburt eines Kindes, flexible Urlaubs- und Arbeitszeiten, Weiterbildung während der Arbeitszeit sowie das jährliche KWG-Familienfest. "Wer auf Familienfreundlichkeit setzt, schafft eine Win-Win-Situation, von der alle im Betrieb etwas haben", ist der KWG-Geschäftsführer Zehetner überzeugt. "Dies ist ein klarer Vorteil im Wettbwerb um die besten Arbeitskräfte, denn immer mehr Arbeitnehmer sehen eine optimale Vereinbarkeit von Familie und Beruf als zentrales Entscheidungskriterium bei der Auswahl des Jobs."

