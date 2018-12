KWG bietet E-Ladestationen gratis an

SCHWANENSTADT. Angebot des Schwanenstädter Ökostrom-Produzenten an Gemeinden.

Unkompliziert Strom tanken Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die OÖNachrichten berichteten vergangene Woche über eine neue E-Ladestation im Ortszentrum von Gschwandt. Als Stromlieferant wurde im Bericht die Energie AG genannt – doch das war ein Irrtum, den wir bedauern und für den wir uns entschuldigen möchten.

Denn tatsächlich steht der Schwanenstädter Ökostromerzeuger KWG hinter dem Projekt. Und es geht um mehr als nur eine Ladestelle in Gschwandt. KWG bietet in den Bezirken Gmunden, Vöcklabruck und Wels-Land allen Gemeinden die kostenlose Errichtung von E-Tankstellen an. "Wir sehen, dass der Trend der E-Mobilität nur sehr langsam Fahrt aufnimmt. Ein Grund ist nach wie vor, dass zu wenige Ladestationen für Elektroautos vorhanden sind. Als Unternehmen der Region wollen wir hier nun in Vorleistung gehen und einen Beitrag zur positiven Entwicklung der Elektromobilität leisten", sagt KWG-Geschäftsführer Peter Zehetner.

Das Laden ist sehr günstig und wird nach Zeiteinheit berechnet. Je angefangener halben Stunde 1 Euro für E-Autos und 50 Cent für E-Bikes. Zum Bezahlen wird einfach der "Stier gefüttert": An der E-Ladestation ist eine Einwurfbox, ähnlich wie bei Zeitungsständern, angebracht, der sogenannte "Paybull". Hier kann der Kunde nach Selbstbemessung den durch die Ladezeit entstandenen Betrag einwerfen. Dabei ist weder eine Kundenkarte, noch eine Anmeldung erforderlich.

