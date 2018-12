Junge Linke: Für Soziales und gegen Rassismus

VÖCKLABRUCK. Neue linke Jugendorganisation startet mit Anna Fritsch (18) und Samuel Raser (17) als Sprecher.

Sprecherin Anna Fritsch (18) Bild: privat

Bei ihrem Gründungstreffen am Freitag setzten die Jungen Linken den Startschuss für ihr politisches Engagement in Vöcklabruck. Als unabhängige linke Jugendorganisation wollen die Aktivisten soziale Themen im Bezirk zur Sprache bringen und laut gegen Rassismus und Ausgrenzung auftreten.

Auch das Thema Armut steht auf der Tagesordnung: "Es ist doch absurd: Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, und trotzdem ist jeder Achte armuts- oder ausgrenzungsgefährdet, auch bei uns in Vöcklabruck", sagt Anna Fritsch (18), frisch gewählte Sprecherin der Jungen Linken Vöcklabruck: "Statt dem entgegenzuwirken, kürzt die Bundesregierung die Mindestsicherung und schafft die Notstandshilfe ab. Das treibt noch mehr Menschen in die Armut." Die Jungen Linken Vöcklabruck wollen sich dagegen engagieren. Auch die Streichung des sozialen Erfolgsprojekts und Restaurants "Zur Brücke" in Vöcklabruck wird stark kritisiert.

In den nächsten Monaten wollen sich die Jungen Linken bei Aktionen und Bildungsveranstaltungen noch stärker mit den Themen Armut und Wohnungslosigkeit auseinandersetzen. Außerdem planen sie Veranstaltungen zu Arbeit, Gleichberechtigung und Sozialpolitik. "Im Bezirk Vöcklabruck gibt es viele junge Menschen, die mit der derzeitigen Politik unzufrieden sind und sich für eine soziale Alternative engagieren wollen. Wir wollen ihnen einen Raum geben, um selbst aktiv zu werden", sagt Anna Fritsch. Auch in den Vorstand gewählt wurde der Lehrling Samuel Raser (17).

