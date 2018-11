Jugendlicher Drogendealer (15) festgenommen

GMUNDEN. Ein 15-jähriger Bursche aus Afghanistan, mit Hauptwohnsitz in Wels, soll seit September 2017 im Raum Gmunden verschiedenste Drogen (Cannabis, Kokain etc.) verkauft haben.

(Symbolfoto) Bild: MIGUEL ROJO (AFP)

Als Motiv gab er an, dass er sich damit seinen Lebensunterhalt finanzieren wollte. Er selbst sei nicht suchtmittelabhängig und wollte sich damit aber ein fortlaufendes Einkommen verschaffen.

In den vergangenen neun Monaten verkaufte der Jugendliche dabei etwa 1,5 kg Cannabiskraut und erzielte damit einen Gewinn von etwa 5800 Euro. Die Festnahme des 15-Jährigen erfolgte am 30. Oktober 2018 von Polizisten im Stadtzentrum Gmunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 15-Jährige in die Justizanstalt Wels gebracht. Insgesamt konnten bereits 18 Abnehmer ausgeforscht und angezeigt werden. Der jüngste Abnehmer war erst 13 Jahre alt.

