Im Unterschied zu Meersalz ist unseres frei von Plastik

EBENSEE. Die Verschmutzung der Ozeane wirkt sich negativ auf die Qualität von Meersalzen aus – Salz aus dem Salzkammergut dagegen hat dagegen höchste Reinheit.

Selbsternannte Ernährungswissenschafter kolportieren gerne, Meersalz sei gesünder als heimisches Steinsalz.

Diesem Gerücht liegen aber zwei Irrtümer zugrunde: Erstens ist Steinsalz auch Meersalz – nur halt seit Millionen von Jahren im Gebirge eingeschlossen. Zweitens war das Urmeer damals nicht so verschmutzt wie heute.

Das Magazin „Konsument“ hat jetzt elf Sorten von Meersalz verglichen und Bad Ischler Kristallsalz mitgetestet.

Wenig überraschend fanden die Forscher in der Hälfte der Meersalze Mikroplastik in Form von winzigem Plastikgranulat oder Teilchen von Plastikfolien. Grund ist die weltweit fortschreitende Verschmutzung der Ozeane, die sich in vielen Produkten aus dem Meer niederschlägt.

Das heimische Salz ist durch seine Entstehung klar im Vorteil: Es stammt aus einem Meer, das vor 250 Millionen Jahren große Teile des heutigen Salzkammerguts bedeckte. Weil es außerdem tief in den Bergen lagert, ist es geschützt vor Umweltverschmutzung oder gar Plastik.

1 Kommentar despina15 (6749) 10.07.2018 06:39 Uhr und genau dass ist der Grund

warum ich schon Jahre kein

Meersalz kaufe,nicht nur Plastik

stört mich,sondern auch der restliche

chemische Müll der in unseren Meeren

entsorgt wird,dass alles gab es damals

nicht als sich unser salz ablagerte! Antwort schreiben

