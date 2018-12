Hubert von Goisern unterstützt Lauffen beim Kampf um einen Bahnübergang

BAD ISCHL. Die ÖBB wollen nach 140 Jahren den Bahnübergang beim Windensteig schließen.

"Wenn es Protestkundgebungen gibt, werde ich mich einbringen", sagt Hubert von Goisern. Bild: OÖN/Savel

Die Österreichischen Bundesbahnen wollen in der Ortschaft Lauffen den 140 Jahre alten Bahnübergang beim denkmalgeschützten Windensteg schließen. Die Bevölkerung läuft dagegen Sturm. Die Stadtgemeinde Bad Ischl ging bis vor den Verwaltungsgerichtshof, um die Schließung zu verhindern – allerdings vergeblich.

Um den Steg weiterhin benutzbar zu machen, wollen die ÖBB Fußgänger künftig über eine Rampe zum Ufer der Traun hinabführen, wo sie durch eine Unterführung wieder zur Straße hinauf gehen könnten. Allerdings ist das Traunufer an dieser Stelle gefährlich. In den vergangenen 100 Jahren ertranken an der hochwassergefährdeten Stelle drei Kinder. Zudem wäre die Rampe mit ihren zwölf Prozent Gefälle nicht behindertengerecht und leitet Fußgänger auf einen stark befahrenen Radweg.

Demonstrationen geplant

Um den Bahnübergang zu erhalten, gründeten die Lauffner jetzt eine Bürgerinitiative und schalteten den ORF-Bürgeranwalt ein. "Wir planen Kundgebungen auf der B145 und vor dem Landhaus in Linz", sagt Alexander Savel, Journalist ("Traunspiegel") und Sprecher der Initiative. Unterstützt wird Savel nicht nur von Lauffens Pfarrer Richard Czurylo und Bad Ischls Altbürgermeister Georg Nitzler (ein gebürtiger Lauffener), sondern auch vom Bad Ischler Heimatverein und von einem berühmten Musiker, der Lauffen liebt. Hubert von Goisern stellt sich hinter die Lauffner und ihr Anliegen.

"Wenn es Protestkundgebungen gibt, werde ich mich einbringen", kündigt er an. "Es kann doch nicht sein, dass es immer nur um Profit und Einsparungen geht. Hier nimmt das Ortsbild eines einzigartigen Ortes Schaden."

Lauffen war bis 1849 ein blühender Salzmarkt sowie eine Metropole der Salzschifffahrt. Heute haben die 170 Einwohner aber oft das Gefühl, zwischen allen Stühlen zu sitzen. "Lauffen war weder bei der Landesausstellung 2008 noch bei der Landesgartenschau 2015 dabei", sagt Savel. "Wir gehören auch nicht zur Welterberegion, obwohl wir als Markt älter als Hallstatt sind."

Savel und Pfarrer Czurylo wandten sich inzwischen per Brief auch an ÖVP-Landeshauptmann Stelzer und bitten ihn darin "inständig" um Hilfe.

