Hitze und Urlaubszeit bedeuten Stress für die Pannenhelfer des ÖAMTC

VÖCKLABRUCK. Stützpunktleiter Billmayer: Kaputte Batterien und Klimaanlagen fordern Mitarbeiter.

Der Vöcklabrucker ÖAMTC-Stützpunktleiter Manfred Billmayer vor dem neuen Pannenfahrzeug. Bild: gh

Die Hitze macht nicht nur den Menschen zu schaffen, sondern auch unseren Autos: "Urlaubszeit bedeutet für uns Stress", schildert ÖAMTC-Stützpunktleiter Manfred Billmayer. So kamen an einem Montag in den Ferien gleich 47 Autofahrer ohne Termin zum Stützpunkt in der Kopernikusstraße. Die Klimaanlage funktionierte nicht, irgendein Geräusch sollte vor der Fahrt in den Urlaub noch abgeklärt und abgestellt werden, oder die Batterie hatte in der Hitze gleich den Geist aufgegeben.

Mit den steigenden Temperaturen lässt offensichtlich auch die Konzentration der Autofahrer nach: Da wird an der Tankstelle der falsche Treibstoff getankt; das passierte im Raum Vöcklabruck in den Sommermonaten gleich 18 Mal.

Im Idealfall kommen die Autofahrer auf den Irrtum drauf, bevor sie den Wagen starten. Die ÖAMTC-Pannenfahrer können dann den Wagen abschleppen. Bis zu zwei Stunden kann es dann dauern, bis der Wagen enttankt ist.

Eine Besonderheit des Vöcklabrucker Stützpunktes ist die "Seenbereitschaft": Zusätzlich zum normalen Pannendienst ist ein Techniker in Bereitschaft, um am Attersee bis nach Steinbach zu fahren, wenn ein Malheur passiert ist. "Da werden Autoschlüssel im See versenkt, oder nach dem Badetag kommt ein Autofahrer drauf, dass die Batterie hin ist", schildert Billmayer.

Der 39-jährige gelernte Kfz-Techniker aus Bad Wimsbach ist seit zwei Jahren beim ÖAMTC, der im Bezirk Vöcklabruck knapp 30.000 Mitglieder hat. Billmayer leitet den Stützpunkt Vöcklabruck, wo 19 Mitarbeiter (davon vier Pannenfahrer) ihren Dienst versehen.

Dem ÖAMTC geht es nicht nur um Pannenhilfe, sondern um Mobilität generell und vor allem um Verkehrssicherheit. "Wir bieten etwa E-Bike-Kurse für sicheres Fahren an", erklärt ÖAMTC-Pressesprecher Stefan Neubauer. Das Thema E-Mobilität beschäftigt zunehmend auch die Mitarbeiter am Stützpunkt Vöcklabruck, wo Elektrofahrzeuge auch der Pickerlüberprüfung unterzogen werden. Und die Mitarbeiter bieten für die Feuerwehren Schulungen an, was im Falle eines Unfalles mit einem E-Auto alles zu beachten ist, ergänzt Billmayer.

ÖAMTC-Einsätze im Sommer

1829 Pannen beschäftigten im Vorjahr in den Sommermonaten Juni, Juli und August die Vöcklabrucker ÖAMTC-Mitarbeiter. Die meisten Einsätze galt es im August zu bewerkstelligen: Die Techniker des Stützpunktes Vöcklabruck rückten da zu 671 Pannen aus.

453 Batterien versagten im Sommer 2017, den Dienst und die Gelben Engel mussten deshalb zur Starthilfe ausrücken.

70 Klimaanlagen gaben ausgerechnet in der heißen Jahreszeit den Geist auf, weshalb der ÖAMTC zu Hilfe gerufen wurde.

23 Mal übersahen die Vöcklabrucker Autolenker, rechtzeitig zu tanken, und blieben mit ihrem Auto liegen, 18 Mal wurde zwar getankt, aber leider der falsche Treibstoff.

