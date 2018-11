Herausforderung: Volksschulbau ist das bisher größte Projekt Seewalchens

SEEWALCHEN AM ATTERSEE. Die neue Volksschule in der Attersee-Gemeinde soll nächsten Sommer fertig errichtet sein.

Die Arbeiten an der Volksschul-Baustelle in Seewalchen gehen zügig voran, auch dank der günstigen Wetterbedingungen. Bild: Marktgemeinde Seewalchen

Zügig voran geht der Neubau der Volksschule in Seewalchen. Begünstigt durch die Wetterlage sind die Arbeiten bereits weit fortgeschritten. Gemeindeoberhaupt Johann Reiter (VP), vor seiner Bürgermeistertätigkeit selbst 20 Jahre lang Lehrer, ist über den Baufortschritt erfreut: "Der VS-Neubau ist mit Gesamtinvestitionskosten von rund 6,7 Millionen Euro eine große Herausforderung und das bisher größte Kommunalprojekt. Dank der fast 70 Prozent Landesförderung können wir das Projekt stemmen. Und wir freuen uns schon auf die Inbetriebnahme mit Schulbeginn 2019/20." Die Marktgemeinde Seewalchen als Bauherr, die GSG Lenzing als Generalübernehmer und die mit den Baumeisterarbeiten beauftragte Firma Niederndorfer sowie das von der Gemeinde eingerichtete Lenkungsteam mit Vertretern des Gemeinderates und der Schule sind zuversichtlich, dass der geplante Fertigstellungszeitpunkt im Sommer 2019 eingehalten werden kann.

Die Ausbildungsstätte wird nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen als sogenannte Cluster-Schule errichtet. Die Volksschule wird dann auch als Ganztagsschule fungieren, und zwar mit getrennter Abfolge: Es wird eine (freiwillige) Nachmittagsbetreuung mit Lernzeiten und Spielzeiten eingerichtet. "Das bringt für die Eltern die Wahlfreiheit", sagt Bildungsausschussobfrau Vizebürgermeisterin Claudia Haberl (VP). "Für Eltern, die für ihre Kinder eine Nachmittagsbetreuung brauchen, wird es ein entsprechendes Angebot geben." Eltern, deren Kinder nach der Schule zu Fuß gehen oder mit dem Schulbus nach Hause fahren, hätten keine Verpflichtung, ihre Kinder in die Nachmittagsbetreuung zu geben. Das Thema Ganztagsschule stehe auch in der nächsten Bildungsausschusssitzung auf der Tagesordnung, so Haberl.

