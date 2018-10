Heimspiel findet in der Fremde statt

SCHARNSTEIN, KIRCHHAM. Am Samstag kommt es ab 11.30 Uhr auf der Sportanlage in Kirchham zum brisanten Bezirks-Duell in der Fußball-Frauen-Landesliga zwischen dem SV Scharnstein und dem FC Altmünster.

Das Match wird offiziell als Heimpartie für die Scharnsteinerinnen geführt, muss aber nach Kirchham verlegt werden, da – wie in den Salzkammergut-Nachrichten ausführlich berichtet – der Fußballplatz in Scharnstein wegen einer Engerlingplage derzeit noch unbespielbar ist. Die Sanierung läuft, freigegeben wird der Rasen allerdings erst in der kommenden Frühjahrssaison.

