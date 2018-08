"Heimatleuchten" überm Attersee

ATTERSEE. In der Sendereihe "Heimatleuchten" präsentiert Conny Bürgler auf ServusTV (Freitag, 20.15 Uhr; Sonntag, 18.10 Uhr) den Attersee.

Conny Bürgler am Attersee Bild: ServusTV

Sie reist mit der alten "elektrischen" Attergaubahn an, am Landungsplatz erwartet sie bereits die Krauthäupl-Musi, und gemeinsam geht es hinaus auf den See. Sie besucht die Bootswerft Haitzinger, wo Conny beim Bau eines klassischen Holzbootes mithelfen darf. Viel Kraft braucht sie für die Ausfahrt im handgeschnitzten Einbaum. Faszinierende Einblicke in die Tiefen des Sees gewähren Taucher der FF Weyregg. Ein Besuch der beeindruckenden Villen am Seeufer rundet die Tour ab.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema