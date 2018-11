Hausdurchsuchung: Drogen bei vorbestraftem Einbrecher gefunden

BAD ISCHL. Nachdem er in ein Wohnhaus eingebrochen war, konnte die Polizei bei dem 21-jährigen Täter Amphetamin, Ketamin und Suchtmittelutensilien sicherstellen.

Kokain (Symbolbild) Bild: colourbox.de

Er könne sich nur "bruchstückhaft" an die Tatnacht vom Mittwoch, 7. November erinnern, sagt der 21-jährige Beschuldigte, da er unter Suchtmittel- und Alkoholbeeinträchtigung gestanden sei.

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, in den Morgenstunden des 7. November einen Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus in Bad Ischl verübt zu haben. Durch die Manipulation am Schloss gelangte der Täter ins Objekt und soll neben Baumaterialien auch Wohnungsschlüssel gestohlen haben. Darüber hinaus soll er auch Baumaterialien von einer nahe liegenden Baustelle abtransportiert haben.

Durch die Hinweise eines Anrainers konnte der einschlägig vorbestrafte 21-Jährige ausgeforscht werden. Nachdem die Staatsanwaltschaft die Anordnung zur Durchsuchung erteilte, wurde am Wochenende die Wohnung des Mannes durchsucht. Neben dem Diebesgut konnte eine Cannabis-Indoorplantage mit zehn Pflanzen, Amphetamin, Ketamin, Cannabiskraut, Benzodiazepine sowie diverse Suchtmittelutensilien sichergestellt werden.

Bei seiner Vernehmung durch die Bad Ischler Polizisten zeigte sich der junge Mann zudem geständig, seit seiner letzten Verurteilung die Suchtgifte Amphetamin, Methamphetamin, Heroin sowie Ketamin und Benzodiazepine auf Darknet-Marktplätzen im Internet erworben zu haben.

Der vorbestrafte Täter wurde auf freiem Fuß angezeigt.

