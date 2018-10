Gruseln im Club Ampflwang für einen guten Zweck

AMPFLWANG. Der Clubbetreiber Aldiana und das Rote Kreuz knüpfen eine humanitäre Partnerschaft.

Halloween fürs Rote Kreuz. Bild: ÖRK

Im Flosse Abenteuerland, Wörmansedt, veranstaltet der Club Ampflwang ein Halloween-Charityevent heute von 13 bis 17 Uhr zugunsten der Jugendarbeit des Roten Kreuzes mit sozial schwachen Kindern. Es ist der Auftakt zur Partnerschaft zwischen Aldiana und dem Roten Kreuz.

Für den Clubdirektor Hanspeter Soller ist es ein Anliegen, nicht nur über die Hilfe am Nächsten zu reden, sondern auch zu handeln. "Wir laden alle ein, Halloween bei uns zu feiern, um Spaß zu haben und dabei Herz zu zeigen, für jene, denen es in unserer Gesellschaft nicht so gut geht." Klein und Groß sind herzlich willkommen, das exklusive Aktivprogramm mit Schminken, großer Tombola mit Spitzenpreisen bis hin zu Urlaubsaufenthalten, die eigens aufgebaute Riesengeisterbahn und das Kinderkarussell zu besuchen. Die freiwilligen Spenden kommen der ambitionierten Arbeit des Roten Kreuzes mit sozial schwachen Kindern und Familien zugute. "Mit den Spenden aus diesem Event können wir dort helfen, wo die Not groß ist", freut sich Bezirksstellenleiter Johannes Beer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema