Großzügige Spende für die Stiftung "Fly & Help"

ST. GEORGEN/ATTERGAU. Der deutsche Abenteurer und Gründer der Stiftung "Fly & Help", Reiner Meutsch, war dieser Tage zu Gast in St. Georgen im Attergau.

Reiner Meutsch (links) und Harald Schobesberger Bild:

Bei einer zweistündigen Multimedia-Show berichtete Meutsch vor 200 Gästen aus ganz Oberösterreich über seine Bildungsprojekte in Entwicklungsländern und präsentierte seine Reise um die Welt, bei der er mit seinem Flugzeug 100.000 Kilometer zurücklegte und 77 Länder besuchte.

Harald Schobesberger, Organisator des Events in der Attergauhalle und Chef des Schörflinger Reisebüros urlaubswelt.com, freute sich über das enorme Publikumsinteresse. Den gesamten Erlös an Eintrittsgeldern in der Höhe von 3030 Euro übergab Schobesberger an Reiner Meutschs Stiftung "Fly & Help", die es sich zur Aufgabe gemacht hat, in Entwicklungsländern Schulen zu bauen. Seit Gründung der Stiftung im Jahr 2009 wurden bereits mehr als 250 Schulen in Afrika, Asien und Südamerika errichtet. (gs)

