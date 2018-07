Graffitikünstler lässt Tank wie Salzstreuer aussehen

EBENSEE. Die Salinen Austria ließen in Ebensee einem international renommierten Künstler freie Hand.

21 Meter hoher Industrietank Bild: (Salinen)

Aus einem riesigen Industrietank der Salinen Austria AG in Ebensee wurde ein Kunstwerk: Der gebürtige Grazer und in Berlin lebende Graffitikünstler Benjamin Höfler alias "SizeTwo" verwandelte einen 21 Meter hohen Soletank in einen überdimensionalen Salzstreuer. In dessen Inneren ist ein Bergmann bei der Arbeit zu sehen.

"Wir wollten mehr Farbe in unseren Industriebetrieb bringen", sagt Peter Untersperger, CEO der Salinen Austria. "Mit dem Motiv des Salzstreuers samt Bergmann spannen wir den Bogen von der Gewinnung des Salzes bis zu seiner Anwendung."

Nur sieben Tage benötigte Höfler für das knapp 700 Quadratmeter umfassende Motiv. Er gestaltete in seiner Wahlheimat Berlin bereits viele großflächige Häuserfassaden für bekannte Marken. Das Projekt in Ebensee war für ihn trotzdem etwas Besonderes: "Ich fand es sehr spannend, die zylindrische Form des Tanks für das Motiv zu nutzen. Daraus einen Salzstreuer zu machen, war meine erste Intuition."

Der Einsatz von Graffitis, um die Außenwirkung von Unternehmen zu verbessern, liegt international im Trend. Mit dem riesigen Salzstreuer in Ebensee hat er nun auch das Salzkammergut erreicht.

