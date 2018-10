Gmundner Swans nach Doppelschlag gegen Meister Kapfenberg gefordert

GMUNDEN. Auswärtssieg über Vienna, toller Heimtriumph gegen Fürstenfeld – doch was folgt nun?

Zog seine Truppe am Sonntag zu einem fulminanten Sieg gegen Fürstenfeld: Swans-Kapitän Enis Murati Bild: Hörmandinger

Die Vorbereitung auf die neue Basketball-Bundesliga-Saison verlief für Vizemeister, Vizecup- und Vize-Supercupsieger Gmunden ja nicht wirklich berauschend. Ganz anders hingegen der Meisterschaftsauftakt: Vergangenen Donnerstag siegten die Schwäne beim BC Hallmann Vienna mit 86:78, und vorgestern Abend zündeten sie beim 105:59-Triumph vor eigenem Publikum in der Gmundner Volksbank-Arena ein wahres Basketball-Feuerwerk. Zu sagen, der Gegner sei halt zu schwach gewesen, wäre billig. Denn was die Swans vor allem in der zweiten Halbzeit aufs Parkett legten, war spielerische, taktische und disziplinmäßige Sonderklasse. Die Fans waren zurecht völlig aus dem Häuschen.

Zwei Spiele, zwei Siege – ein schöner Auftakt für die lange Meisterschaftssaison, die im Extremfall (falls die Finalserie erreicht werden sollte) bis Mitte Juni des kommenden Jahres dauern könnte. Doch bereits am Samstag steht den Swans mit dem Triple-Champion der vergangenen beiden Jahre (jeweils Meister, Cup- und Supercupsieger) das wohl derzeit größte Kaliber im österreichischen Basketball gegenüber.

"Kapfenberg ist auf jeden Fall ein Gradmesser, wie weit wir wirklich sind", sagt Richard Poiger, Geschäftsführer der Swans-Profiabteilung. "Wir haben gegen Kapfenberg bereits vor zwei Wochen im Supercup gespielt und verloren, aber da waren wir noch nicht so weit, wie wir jetzt sind. Es wird auf jeden Fall interessant, nach zwei Spielen gegen eher schwächere Mannschaften so ein Kaliber vor die Brust zu bekommen und sich daran zu messen."

Eine Überraschung gegen das überlegene Team der vergangenen Jahre sei immer möglich, sagt Poiger. "Die Frage ist, ob wir wirklich schon so weit sind, Kapfenberg zu schlagen. Das wird sich weisen."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema