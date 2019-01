Gmundner Haie starten dieses Wochenende ins Jahr

GMUNDEN. Traunsee-Sharks 1 treffen morgen auswärts auf Traun, Zweier-Team am Sonntag zu Hause gegen Linz.

Gmundens Einser-Team Bild: Sommer

Morgen erfolgt für die Gmundner Traunsee-Sharks 1 das erste Meisterschaftsspiel im Jahr 2019 in der 1. OÖ. Liwest Eishockeyliga, und zwar auswärts gegen die Puckjäger 1 Traun. Spielbeginn ist um 19.20 Uhr. An die zuletzt aufsteigende Form des Teams unter Trainer Thomas Schatzl soll nun angeschlossen werden. Nach zwei Siegen gegen den Tabellenführer EC Oldies Linz (9:5) und den EC Win Win Wels (3:2) sowie einer knappen Auswärtsniederlage gegen die Steyr Panthers (7:8) liegen die Gmundner Haie zwar auf dem letzten Tabellenplatz der Fünferliga, sind aber bis auf einen Punkt an die Puckjäger Traun herangekommen und könnten morgen mit einem Erfolg die rote Laterne wieder abgeben.

Die Traunsee-Sharks 2 starten am Sonntag mit einem schweren Heimspiel in der 2. OÖ. Liwest Eishockeyliga gegen Tabellenführer EC Grizzlies Linz ins Jahr 2019. Spielbeginn im Gmundner Haifischbecken ist um 18 Uhr. Bisher konnte das Zweier-Team nicht an die Topleistungen des Vorjahres anschließen und ist abgeschlagen am Tabellenende festgefroren.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema