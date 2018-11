Gemeinde Oberhofen stellt Wohnung für die Kinderbetreuung zur Verfügung

OBERHOFEN. In Kooperation mit dem Familienbund bietet die Gemeinde Tagesmütter an.

Gabi Mayr, Michaela Langer-Weninger, Nina Mayerhofer, Sylvia Payreder, Gabi Grillberger und Bgm. Elisabeth Höllwarth-Kaiser (v. l.) Bild: Familienbund

Das Leben der Familien und die Betreuung der Kinder haben sich stark verändert. Oft sind beide Eltern berufstätig und Großeltern nicht verfügbar. Das ist insbesondere dann eine Herausforderung, wenn die Kinder noch sehr klein sind oder wenn flexible Betreuungszeiten benötigt werden. Hier sind Tagesmütter oder -väter eine gute Alternative.

Die Gemeinde Oberhofen am Irrsee bietet diese Form der Kinderbetreuung in Kooperation mit dem OÖ Familienbund jetzt an und adaptierte dafür eine gemeindeeigene Wohnung kindgerecht. Seit Oktober werden bereits sechs Kinder von den beiden Tagesmüttern Sylvia Payreder und Nina Mayerhofer betreut. Im Februar kommen drei weitere Zwerge dazu.

"Gerade für kleinere Gemeinden wie Oberhofen, die über keine eigene Krabbelstube und keine eigenen Nachmittagskindergärten verfügen, kann das System der Tageseltern einen wesentlichen Beitrag leisten", sagt VP-Landtagsabgeordnete Michaela Langer-Weninger, die zugleich Familienbund-Obfrau im Bezirk Vöcklabruck ist. Ausbildungslehrgänge für künftige Tageseltern werden vom Familienbund im Frühjahr wieder im Bezirk angeboten.

