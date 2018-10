Gefährlicher Schulwegabschnitt wurde entschärft

Gefährlicher Übergang Bild:

EBENSEE. Aufgrund der Sanierung der "Steinernen Brücke" (Schutzengel-Apotheke) muss in Ebensee der Schulweg der Volksschüler in diesem Herbst umgeleitet werden. Die Kleinen müssen die Hauptstraße im Bereich zwischen Hotel Post und Raiffeisenbank überqueren und sind an dieser stark frequentierten Stelle einer Reihe von Gefahren ausgesetzt.

Vor allem für Schulanfänger stellt die Stelle eine große Herausforderung dar. Weil es bereits zu mehreren gefährlichen Situationen gekommen war, suchten besorgte Eltern Hilfe bei der Marktgemeinde. SP-Bürgermeister Markus Siller habe zunächst aber keinen Handlungsbedarf gesehen, klagen sie.

Bündel an Maßnahmen

Doch die Eltern ließen nicht locker. Mit der Unterstützung von Polizei-Postenkommandant Peter Traxl und Gemeinde-Amtsleiter Klaus Preiner wurden Lösungen gefunden, um die gefährliche Schulwegpassage zu entschärfen: Zum einen warnt ein Straßenschild die Autofahrer nun vor der gefährlichen Passage. Zum anderen soll in dem Zeitraum der Umleitung eine Tempo-30-Zone errichtet werden. Außerdem engen jetzt Poller die Fahrstreifen ein.

