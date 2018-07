Gamsjagatage: In ganz Ebensee wurde groß gefeiert

EBENSEE. Brauchtum: Das Ebenseer Volksfest zieht immer mehr Besucher auch von auswärts an.

Uriges Brauchtum mit einem Schuss Augenzwinkern – das sind die Gamsjagatage. Bild: Hörmandinger

Das Volksfest der Feuerwehrmusikkapelle Langwies hat eine lange Tradition und ist für die Ebenseer Bevölkerung seit Jahrzehnten das Sommerhighlight schlechthin. Inzwischen firmiert das Fest unter der Bezeichnung "Gamsjagatage" und verbindet uriges Brauchtum mit einem Schuss Augenzwinkern. Gemeinsam mit den OÖNachrichten lud die Feuerwehr Langwies am Wochenende zur jüngsten Auflage des legendären Volkfestes – und das Spektakel war ein Riesenerfolg.

Uriger Fahrradwettbewerb

Höhepunkt der Gamsjagatage war wie immer die Gamsjagatrophy mit 300 Teilnehmern aus ganz Österreich: ein Fahrrad-Wettbewerb, an dem nur Waffenräder und Teilnehmer in Tracht an den Start gehen dürfen. Dabei geht es allerdings nicht um Tempo, sondern darum, bei einzelnen Stationen Geschick zu beweisen. "Das Schöne an den Gamsjagatagen ist, dass die Besucher nicht einfach im Bierzelt sitzen, sondern in ganz Ebensee unterwegs sind und überall bewirtet werden", sagt SP-Bürgermeister Markus Siller, der selbst gemeinsam mit seiner Frau Nicole an der Trophy teilnahm. "Vereine bauten Stationen auf, aber auch private Gartenbesitzer bewirteten Teilnehmer."

Jedoch nicht nur Oldtimer-Biker waren unterwegs Die Feuerwehrmusikkapelle Langwies veranstaltete heuer erstmals und mit großem Erfolg einen Gams-Fun-Run, eine trachtige Laufsportveranstaltung, bei der es ebenfalls nicht alleine um stupide Rekordzeiten ging.

Bürgermeister Siller ist hochzufrieden mit der Veranstaltung. "Ich habe noch nie so viele Besucher von außerhalb, ja sogar aus anderen Bundesländern gesehen", sagt er.

