Gärtner siedelten im Bad Ischler Sisipark Bienenvölker an

BAD ISCHL. Schaubienenstock im Garten der Lebenshilfe zum Bestäuben und zur Wissensvermittlung.

Leiter Rudolf Kienesberger (re.) Bild: Lebenshilfe

Für die Landesgartenschau 2015 legte die Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein Bad Goisern und der HTBLA Hallstatt einen Hochbeet-Schaugarten im Bad Ischler Sisipark an. Nach der Gartenschau wurde er der Lebenshilfe zur Nutzung übergeben. Unter der Leitung des pensionierten Volksschuldirektors Rudolf Kienesberger und mit Hilfe ehrenamtlicher Mitstreiter können Menschen mit Beeinträchtigungen in der rollstuhlgerechten Gartenanlage seither Obst und Gemüse ziehen. Verarbeitet wird es in der Lebenshilfe-Küche. Einmal in der Woche führt Kienesberger aber auch Schulklassen durch den Schaugarten.

"Noch nie so wenige Bienen"

Jetzt wurden die Themenbereiche "Obst" und "Gemüse" noch um das Kapitel "Bienen" erweitert. Grund ist auch das Bienensterben. "Im Frühjahr mussten wir selbst Hand anlegen, um das Obst zu bestäuben. So wenige Bienen wie in diesem Jahr hatten wir noch nie", sagt Kienesberger. "Gleich im Frühjahr haben wir reagiert und vermehrt Blumen als Bienenfutter gesetzt."

Jetzt kamen dazu noch zwei Bienenstöcke. Einer als Schaubienenstock direkt im Garten, der andere außerhalb der Anlage. "Mit dem Schaubienenstock wollen wir nicht nur den Klienten der Lebenshilfe näherbringen, wie Natur funktioniert, sondern auch Schülern und interessierten Personen aus der Region Wissen vermitteln", sagt Kienesberger, der zusammen mit dem erfahrenen Imker Ferdinand Pfarrhofer für den Wissenstransfer im Einsatz sein wird.

Der Naschgarten im Sisipark in Kaltenbach öffnet immer donnerstags seine Türen für Schulklassen und Kindergartengruppen, am Freitag ist "Tag des offenen Gartentürls", wo interessierte Gruppen nach Voranmeldung (Rudolf Kienesberger 0681 / 10 65 56 90) Gartenfragen stellen, neues Gemüse kennenlernen und jetzt auch mehr über Bienen erfahren können.

Den Honig verarbeitet die Lebenshilfe – und will ihn auch am Weihnachtsmarkt in der Trinkhalle anbieten. (ebra)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema