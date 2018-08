Fußball-Legionärinnen aus Bezirk Vöcklabruck trafen

Torerfolge für Laura Wienroither und Lisa Kolb.

Die Frankenburgerin Laura Wienroither spielt nun in Deutschland. Bild: GEPA pictures/ Walter Luger

In den vergangenen Wochen wechselten zwei junge ÖFB-Internationale aus dem Bezirk Vöcklabruck zu Frauenteams in Deutschland und Graz. Laura Wienroither aus Frankenburg, die heuer den Sprung in das ÖFB-A-Team geschafft hatte, übersiedelte vom Meister SKN St. Pölten zur TSG 1899 Hoffenheim und wurde bereits im U20-Team des deutschen Bundesligisten eingesetzt. Beim 5:1-Testspielerfolg der U20 gelang der flinken Allrounderin gegen den FSV Hessen Wetzlar in der 58. Minute das zwischenzeitliche 4:1 beim 5:1-(3:1-)Auswärtserfolg. Auch beim 6:0 (3:0) im Testspiel gegen den Regional-Ligisten SC Freiburg II trug sich die Neo-Legionärin in die Torschützenliste der U20 der TSG 1899 Hoffenheim ein.

Die lange verletzte Vöcklabruckerin Lisa Kolb wechselte von der Union Kleinmünchen zum SK Sturm Graz, absolvierte bereits drei Testspiele gegen LUV Graz (3:0), MTK Budapest (2:3) und Krottendorf aus der zweiten Liga Süd/Ost in voller Länge und traf gegen die Steirerinnen in der 28. Minute zum Endstand von 3:0.

