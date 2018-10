Flammen in Geschäftslokal in Altmünster

ALTMÜNSTER. 86 Feuerwehrleute standen Sonntagabend bei einem Brand in der Ebenzweierstraße im Einsatz.

Bild: Feuerwehr Altmünster

Ein Brand in einem Geschäftslokal in der Ebenzweier Straße in Altmünster beschäftigte Sonntagabend 86 Einsatzkräfte der Feuerwehr. Die Flammen waren - aus bislang ungeklärter Ursache- gegen 18 Uhr ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand im Lokal, alle Geschäfte waren aber bereits stark verraucht. Mehrere Atemschutztrupps konnten den Brandherd rasch ablöschen. Die Schadenssumme ist noch nicht bekannt.

