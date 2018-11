Fest des Pferdeheiligen

DESSELBRUNN. Desselbrunn bereitet sich auf den Leonhardiritt vor.

Festtag mit Pferden Bild: Spitzbart

In Desselbrunn wird beim alljährlichen Leonhardiritt ein ganz besonderes Brauchtum hochgehalten: die Tradition der Leonhardi-Buschen. An den Tagen vor dem Festumzug für den "Rossheiligen" bindet der Nachwuchs des Ortes Buschen aus sieben Baumarten und bunten Bändern, um sie beim Leonhardiritt mitzutragen.

Die Blätterbuschen gelten als Symbol für die Fruchtbarkeit der Tiere. Auch ein geschnitzter "heiliger Leonhard" wird beim Festzug mitgeführt. Der diesjährige Leonhardiritt in Desselbrunn findet am übermorgigen Sonntag statt. Geplanter Abritt in der Ortschaft Bubenland ist um 10 Uhr, die traditionelle Festmesse beginnt um etwa 10.30 Uhr.

