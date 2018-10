Erstmals eine Frau an der Spitze der ÖVP Bad Ischl

BAD ISCHL. Die ÖVP Bad Ischl will neu durchstarten. Beim Stadtparteitag wählten die Mitglieder die Gemeinderätin Sabine Komaz zur neuen ÖVP-Obfrau.

Sabine Komaz (Mitte) mit ÖVP-Bezirksobmann Rudi Raffelsberger und ÖVP-Landesrätin Christine Haberlander Bild: ÖVP

Beim Stadtparteitag der ÖVP Bad Ischl wählten die Mitglieder Sabine Komaz einstimmig zur neuen Obfrau. Die Gemeinderätin löst Willi Blohberger ab, der in den letzten Jahren als „geschäftsführender Parteiobmann“ nur eine Interimslösung war. Komaz hat sich zum Ziel gesetzt, der ÖVP Bad Ischl wieder zu mehr Stärke zu verhelfen. Bei der letzten Gemeinderatswahl erhielt die Partei nach einem Verlust von acht Prozent nur noch 21 Prozent der Stimmen.

Die gelernte Krankenschwester, die in einem Pharma-Konzern arbeitet, hat sich zum Ziel gesetzt, dass in den nächsten Jahren die Arbeit und die Präsenz der OÖVP Bad Ischl spürbar bei der Bevölkerung ankommt. Letztendlich soll ein tolles Ergebnis bei der nächsten Gemeinderatswahl 2021 erzielt werden. Sie möchte sich auch vermehrt für die Wirtschaft und den Tourismus einsetzen, da dies wesentliche Standbeine in unserer Region sind. Dazu möchte sie die Menschen und ihre Betriebe kennenlernen, denn ihre Sicht der Dinge und ihre Vorstellung von Erfolg und der Zukunft von Bad Ischl interessieren sie.

