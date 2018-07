Erst zum Schwimmen, dann ins Bett: Pool als Nährboden für Bakterien & Co.

VÖCKLABRUCK. Oberärztin Öhlinger gibt Tipps, wie man sich vor Schwimmbad-Infektionen schützen kann.

Der Sprung ins kühle Nass des Swimmingpools birgt oft auch das Risiko, sich eine Infektion einzufangen. Bild: Weihbold

Erfrischende Stunden am Hotelpool oder im Schwimmbad – für viele die Sommerbeschäftigung schlechthin. Leider enden die entspannenden Stunden im kühlen Nass manchmal mit unangenehmen Infekten. Trotz regelmäßiger Wasserüberprüfung und der Zugabe von Chlor können im Wasser von Schwimmbädern und Pools eine Reihe gesundheitsgefährdender Bakterien, Pilze und Parasiten lauern. Mit einfachen Maßnahmen kann man das Risiko, krank zu werden, jedoch deutlich reduzieren.

Krankheitserreger lieben es warm und feucht. Warmes, seichtes Wasser ist daher der ideale Nährboden für Schwimmbad-Infektionen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Freibäder oder Hotelpools grundsätzlich schlecht gewartet werden. "Bestimmte Bakterien sind einfach überaus resistent. Mit Hilfe von kleinen Mengen an Hautpartikeln, Haaren, Schweiß, Sonnencreme und nicht zuletzt auch winzigen Mengen an Fäkalien, die jeder Mensch bei einem Schwimmbadbesuch abgibt, geraten auch Viren oder Bakterien ins Wasser", erklärt Oberärztin Barbara Öhlinger, Hygienebeauftragte am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck.

Über Mund, Nase, Ohren oder auch den Genitalbereich gelangen sie in den Körper und können dort Bindehaut- und Ohrenentzündungen sowie Hautausschläge, Harnwegsinfekte oder Durchfallerkrankungen auslösen. Badegäste sollten daher immer darauf achten, sich nach jedem Aufenthalt im Wasser gründlich abzuduschen und trockene Badebekleidung anzuziehen. "Außerdem ist es ratsam, kein Wasser zu schlucken, da viele Darmbakterien eine Chlorwasserresistenz aufweisen und bei vermehrter Aufnahme durch geschlucktes Wasser Durchfallerkrankungen auslösen können", betont die Medizinerin.

Personen, die schon öfter an Schwimmbad-Infektionen erkrankt sind, können mit desinfizierenden Ohrentropfen oder netzhautbefeuchtenden Augentropfen vorsorgen. Wer seine Ohren nach dem Schwimmbadbesuch mit Leitungswasser ausspült, abtrocknet und mit Fettcreme versorgt, beugt Gehörgangs-Entzündungen vor. Spezielle Badetampons helfen, das Eindringen von Erregern auf diesem Weg zu verhindern. Um Entzündungen zu vermeiden, müssen aber auch diese Tampons nach dem Schwimmen umgehend gewechselt werden. "Kommt es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einer Infektion und klingen Symptome wie Fieber, Schmerzen oder Entzündungsherde nicht nach kurzer Zeit von selbst wieder ab, sollten Betroffene auf jeden Fall ärztlichen Rat bei ihrem Hausarzt einholen", sagt Barbara Öhlinger.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema