Erhitzte Gemüter am Feuerkogel: Hüttenwirt kritisiert Skiklub-Baustelle

EBENSEE. Skiklub Ebensee errichtet sich eine neue Hütte am Sattel, nicht alle sind davon begeistert.

Einer der ältesten Skiklubs des Landes bekommt seine erste richtige Hütte. Bild: privat

Der Skiklub Ebensee, gegründet 1927, ist einer der ältesten Wintersportvereine des Landes. Untergebracht war er bisher abseits des Gipfels in einer umgebauten Sprungschanze beim Steinkogellift. Der Verschlag wurde heuer allerdings geschleift. Der Skiklub errichtet sich nach 91 Jahren endlich eine richtige Hütte oben, beim Hüttendorf.

Doch dort stößt die Baustelle dem Hüttenwirt Alexander Neubacher (Berggasthof Edelweiß) sauer auf. "Unsere Gäste suchen hier oben Erholung und werden um 7.30 Uhr von Lastwagen geweckt", sagt der Wirt. Und kritisiert, dass die Gemeinde Ebensee das Bauvorhaben finanziell unterstützt, während die Sanierung desolater Wanderwege am Feuerkogel seit Jahren anstehe.

Neubacher schickte SP-Bürgermeister Markus Siller einen Protestbrief, den er gleich auch der Landesregierung zukommen ließ. Siller antwortete prompt und ebenfalls schriftlich: Für die Instandhaltung der Wanderwege am Feuerkogel sei laut einem Landtagsbeschluss aus dem Jahr 1955 die Straßenmeisterei zuständig, teilt er Neubacher mit. Die Unterstützung des Hüttenbaus durch die Gemeinde sei im Gemeinderat einstimmig beschlossen worden, und als Baubehörde sei er dazu verpflichtet, den Bau zu genehmigen, wenn dieser die gesetzlichen Auflagen erfülle. "Die neue Hütte trägt dazu bei, Jugendliche für das Skifahren zu begeistern", so Siller. "Davon werden alle Betriebe am Feuerkogel profitieren."

Ein positives Urteil bescheinigt der neuen Hütte unter anderem die Naturschutzbehörde. Grund: Während die alte Unterkunft mitten in der Landschaft stand und über keinen Kanal- oder Wasseranschluss verfügte, wird die neue Hütte beim Hüttendorf Zugang zu dieser Infrastruktur haben. Andreas Holzinger vom Skiklub Ebensee, der das Bauvorhaben organisiert, unterstreicht auch dessen Umwegrentabilität.

"Die Landesregierung hat viel Geld in den Berg investiert", sagt er. "Unsere Aufgabe ist es, ihn mit Leben zu erfüllen, und das tut unser Verein. Wir organisieren bis zu 15 Rennen pro Winter. Mit Max Lahnsteiner stellen wir heuer nach vielen Jahren auch wieder einen ÖSV-Rennläufer im A-Kader. Von unserer Arbeit profitieren am Ende auch die Hüttenwirte."

