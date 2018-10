Eine gastronomische Erfolgsgeschichte: Traunseewirte feierten Silberjubiläum

TRAUNKIRCHEN. Seit 1993 gibt es die österreichweit einzigartige, weil ungewöhnlich langlebige Kooperation.

Die Mitglieder der Traunseewirte-Vereinigung mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (Mitte) und der Geburtstagstorte zum 25-jährigen Bestand Bild: Klemens Fellner

Als vor genau einem Vierteljahrhundert in der Wirtschaftskammer Gmunden die ARGE Traunseewirte gegründet wurde, war wohl keinem der damals Beteiligten klar, dass damit der Grundstein für eine heute in Österreich einzigartige Kooperation gelegt wurde. Einzigartig nicht nur deshalb, weil sie seit 25 Jahren besteht. "Eine absolute Ausnahme in unserer schnelllebigen Wirtschaftswelt", sagt der Gmundner Herbert Starl, seit Anbeginn Koordinator der gastronomischen Betriebe, in deren Kreis bei der großen Jubiläumsfeier vorgestern Abend im Klostersaal Traunkirchen ein dreizehnter aufgenommen wurde, nämlich die Maxstube von Sabine Eisner in Altmünster.

Traunseewirte-Obmann Franz Pernkopf und seine Stellvertreterin Gundi Gröller konnten neben fast allen Wirtekollegen rund 130 geladene Festgäste begrüßen, darunter Bezirkshauptmann Alois Lanz sowie die Bürgermeister Stefan Krapf (Gmunden), Christoph Schragl (Traunkirchen) und Elisabeth Feichtinger (Altmünster). Weiters gesehen: Martin Ettinger und Robert Oberfrank (WKO Gmunden), WKO-Gastronomie-Fachgruppenobmann Thomas Mayr-Stockinger, Tourismusdirektor Andreas Murray und Landeshauptmann Thomas Stelzer, der die Festrede hielt und dabei die von den Traunseewirten früh erkannte Notwendigkeit von regionaler Zusammenarbeit statt "Kirchturmdenken" hervorhob.

"Bei euch arbeitet man ja dort, wo man eigentlich gleichzeitig auch Urlaub machen könnte", so Stelzer. "Das ist ein Riesenvorteil. Der Traunsee ist nicht irgendeine Region. Aber die Landschaft alleine – noch dazu, wenn es so eine tolle ist wie hier im Salzkammergut – reicht halt trotzdem nicht, sondern da braucht es schon die entsprechenden Gastgeber dazu, die die Gäste anziehen, sie perfekt betreuen und damit zum Immer-wieder-Kommen animieren. Ihr macht das hervorragend!"

