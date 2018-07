Eine Woche mehr Ferienbetreuung

GMUNDEN. Gmunden weitet auf Initiative des Jugendzentrums Charly das Kinderbetreuungsangebot für Sechs- bis Zwölfjährige in diesem Sommer aus und erleichtert berufstätigen Eltern damit das Leben.

Die Betreuung wird vom 6. bis 10. August, täglich von 7.30 Uhr bis 17 Uhr (am Freitag nur bis 13 Uhr), in den Räumen des Check Point in der Schlachthofgasse angeboten. Sie schließt eine Mittagsjause, ein Eis und inspirierende Ausflüge in die nähere Umgebung mit ein. Für die gesamte Woche ist ein Unkostenbeitrag von 40 Euro pro Kind zu entrichten.

